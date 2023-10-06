Детеныш панды Московского зоопарка открыла глазки на 42 день после своего рождения. Об этом в пятницу, 6 октября, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

— Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к 2 месяцам, то есть ближе к концу октября, — сказала она.

Акулова отметила, что по результатам очередного осмотра специалистами, вест малышки-панды составил уже два килограмма 134 грамма, написала гендиректор в своем Telegram-канале.

4 октября гендиректор столичного зоосада поделилась кадрами осмотра детеныша панды. На кадрах видно, как специалисты измеряют рост панде, следят за общим состоянием малышки.

24 сентября детенышу панды исполнился месяц. После проведенного осмотра специалисты узнали, что это самка. У малышки уже появилась шерстка и изменилась терморегуляция.

У панд Жуи и Диндин детеныш появилась на свет в августе. Она стала первым в истории России детенышем большой панды.