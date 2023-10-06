Собянин рассказал, как будет выглядеть станция «Лебедянская» Бирюлевской линии

Дизайн станции метро «Лебедянская» строящейся Бирюлевской линии посвятят российской промышленности. Об этом в пятницу, 6 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чье название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии, — сказал мэр.

Собянин добавил, что из этого следует выбор общей концепции оформления. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист, который расположится в центре станции с двумя береговыми платформами.

Общая протяженность Бирюлевской линии составит более 22 километров и на ней появится десять новых станций. Ветка метро пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» до Бирюлево. Новая инфраструктура улучшит транспортную доступность восьми районов Южного и Юго-Восточного административных округов, где проживает свыше 850 тысяч человек. Районы Бирюлево-Западное и Бирюлево-Восточное впервые получат метро, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.