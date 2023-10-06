Дополнительные изменения в расписании введут на Ленинградском направлении ОЖД 7–8 октября

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) 7 и 8 октября 2023 года введут дополнительные изменения в расписание движения поездов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«Дополнительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении 7 и 8 октября. Большая часть поездов на участках Москва – Тверь, Москва – Конаково будет отменена, у части изменится расписание. Интервалы движения будут увеличены. При движении в Москву: нет движения поездов на участке от Твери до Зеленограда-Крюково с 10:30 до 15:30; при движении из Москвы: с 12:30 до 14:00 интервалы увеличены до одного часа. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от «Клина» до «Подсолнечной», – говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения в расписании нужны для обновления пути в дальнем пригороде на перегоне между Елизаровкой и Вышнем Волочком, а также для ремонта стрелочного перевода на станции «Подсолнечная». Как отмечается, следить за расписанием поездов можно на сайте МТППК и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». «Планируйте поездки заранее!» – заключили в компании.