МЧС предупредило о дожде со снегом и гололедице в Москве в субботу

В столице 7 октября резко ухудшится погода, ожидаются дождь со снегом и гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба московского управления МЧС.

«С 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром 7 октября понижение температуры воздуха до минус 0 градусов, на дорогах местами гололедица. С 9:00 7 октября и до конца суток – сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16–21 м/с», – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует автомобилистам в непогоду быть осторожнее на дорогах и избегать внезапных маневров.