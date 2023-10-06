С 10 по 31 октября павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закроют на техническое обслуживание. Макет почистят, отремонтируют и обновят на нем элементы благоустройства.

«В течение двух недель предусмотрено провести реставрацию отдельных объектов и сооружений, выполнить частичную замену светодиодных элементов подсветки зданий, а также техническое и сервисное обслуживание светового и звукового оборудования “Макета Москвы”», — отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики СергСергей Левкин.

«Макет Москвы» — это модель города в пределах внешних границ Садового кольца площадью 429 квадратных метров. На его территории расположено более 23 тысяч зданий и сооружений, выполненных в масштабе 1:400.

Проект создается с 2012 года года по поручению Сергея Собянина. В нем задействованы более 60 уникальных специалистов: архитекторов, макетчиков, чертежников, художников и электриков.

Павильон «Макет Москвы» открылся 3 октября 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ. За время работы его посетили более 1,9 миллиона человек.