«Наука 0+»: куда пойти на выходные в Москве

С 6 по 8 октября в Москве пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Фестиваль является ключевым событием Десятилетия науки и технологий. Он проводится ежегодно с октября по ноябрь во всех регионах России на более чем 400 площадках.

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В Москве мероприятия пройдут на более чем 100 площадках: в МГУ имени М.В. Ломоносова, «Экспоцентре», институтах РАН, парке «Зарядье», а также в других вузах, музеях и научных центрах.

Посетители смогут погрузиться в восемь тем. В этом году главным направлением фестиваля будет «Океан науки». Фестиваль представит следующие тематические зоны: «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Медицина и здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Технологии и инновации».

6 октября 300 ученых посетят 300 школ города в рамках ставшей традиционной акции Фестиваля «Ученые — в школы». Эксперты также прочитают лекции об электрических разрядах в природе и электротехнике, истории развития компьютерной графики, о профессии инженера и многом другом.

«Золотой лекторий» пройдет в библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ. Хедлайнеры Фестиваля представят 10 лекций на актуальные темы из мира науки. На основных площадках МГУ имени М.В. Ломоносова на фестивале «Наука 0+» пройдет финал конкурса «Ученые будущего».

Победители получат шанс поучаствовать в суперфинале конкурса «Ученые будущего» и представить Россию на мировых конкурсах весной 2024 года.

В «Экспоцентре» на Красной Пресне 7 октября откроется интерактивная научно-популярная выставка, посвященная роли науки в жизни человека.

Интеллектуальный партнер Всероссийского фестиваля «Наука 0+» Госкорпорация «Росатом» и просветительский проект Homo Science расскажут 7 и 8 октября на площадке о перспективных атомных профессиях и технологиях будущего. Также на стенде Госкорпорации и просветительского проекта состоится встреча участников арктических экспедиций Росатома «Ледокол знаний» и «Ледокол открытий».

На стенде Объединенного института ядерных исследований каждый сможет увидеть, над чем работают ученые России и других стран.

В ходе Всероссийского фестиваля «Наука 0+» инженеры НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова представят вторую версию робособаки. Первую версию участники масштабного мероприятия увидели осенью 2021 года.