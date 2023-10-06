Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с ожидаемой непогодой городские службы перевели в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, в Москве ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Есть вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков.

— Заранее проверяем системы водоотведения: организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады ГУП «Мосводосток» с водооткачивающей техникой, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ухудшение погодных условий ожидается во второй половине дня 6 октября. Жителей столицы просят быть внимательными, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать рядом с ними машины. В чрезвычайной ситуации рекомендуется обращаться по единому номеру 112.