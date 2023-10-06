Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках в выходные

Синоптик предупредил москвичей о мокром снеге и заморозках в выходные
В эти выходные в Москве и Московской области ожидаются мокрый снег, штормовой ветер и аномально низкое атмосферное давление, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха при этом составит пять градусов тепла.
В выходные москвичей ожидает мокрый снег и сильный порывистый ветер. Температура при этом опустится до пяти градусов тепла. В субботу давление упадет на 20,5 мм р/с и вновь поднимется в понедельник, 9 октября. Это погодная лихорадка, так как при таких показателях по ощущениям температура воздуха не составит больше одного градуса тепла. Водителям стоит быть очень внимательными на дорогах в эти выходные, дождь будет накрапывать практически все время, сменяясь снегом, — рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в отдельных районах к концу недели из-за похолодания может образоваться снежный покров.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в 2023 году в Москве побил сразу семь рекордов: по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, освещенности, высоте уровня ультрафиолетовой радиации и суммарной энергии солнечных лучей. При этом первый месяц осени оказался самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.