Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках в выходные

В выходные москвичей ожидает мокрый снег и сильный порывистый ветер. Температура при этом опустится до пяти градусов тепла. В субботу давление упадет на 20,5 мм р/с и вновь поднимется в понедельник, 9 октября. Это погодная лихорадка, так как при таких показателях по ощущениям температура воздуха не составит больше одного градуса тепла. Водителям стоит быть очень внимательными на дорогах в эти выходные, дождь будет накрапывать практически все время, сменяясь снегом, — рассказал Шувалов.