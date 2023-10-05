День молодой науки «Молодо. Зелено!» пройдет 7 октября в РГБМ

На мероприятии в библиотеке можно будет из первых уст услышать, как следят за экологией Москвы — водой и воздухом, как ухаживают за животным и растительным миром в столице. А еще — узнать, что такое научное волонтерство, как поехать в научное путешествие по заповедным местам России, открыть для себя заповедный мир и сказать свое слово в науке.