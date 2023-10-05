День молодой науки «Молодо. Зелено!» пройдет 7 октября в РГБМ
День молодой науки «Молодо. Зелено!» пройдет 7 октября в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе библиотеки.
— Будущее нашей страны напрямую зависит от новых прорывных решений, инновационных открытий и научно-технического творчества молодых ученых. Программа, которую мы представляем в РГБМ, поможет расширить кругозор молодежи в научной сфере, — рассказала организатор дня Вероника Лещинская.
На мероприятии в библиотеке можно будет из первых уст услышать, как следят за экологией Москвы — водой и воздухом, как ухаживают за животным и растительным миром в столице. А еще — узнать, что такое научное волонтерство, как поехать в научное путешествие по заповедным местам России, открыть для себя заповедный мир и сказать свое слово в науке.
Ключевым форматом программы станет научный стендап, в котором выступят молодые специалисты, ученые-экологи ведущих московских вузов.
Теплые летние дни позади, но это не значит, что нужно сидеть дома, ведь столица всегда насыщена культурными событиями. «Яндекс Афиша» и «Вечерняя Москва» собрали лучшие мероприятия октября, чтобы скрасить эту осень.