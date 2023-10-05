Собянин исключил производителей вейпов из списка поддержки субъектов инвестдеятельности

В связи с подобным решением производители такой продукции не смогут претендовать на экономические меры стимулирования своей деятельности и поддержку города.

Не только в Москве, но и по всей России сегодня ведется активная с борьба с электронными сигаретами. Так, в конце лета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства сообщили, что продажу вейпов с ароматизаторами могут запретить в России с 1 марта 2024 года.