Собянин исключил производителей вейпов из списка поддержки субъектов инвестдеятельности

Собянин исключил производителей вейпов из списка поддержки городом субъектов инвестдеятельности
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, исключающий производителей устройств для потребления никотина из перечня субъектов инвестиционной деятельности, пользующихся поддержкой города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте главы города в четверг, 5 октября.
Документом уточняется положение закона «Об инвестиционной политике Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности», слово «или» заменено словами «никотинсодержащей продукции, устройств для потребления».
В связи с подобным решением производители такой продукции не смогут претендовать на экономические меры стимулирования своей деятельности и поддержку города.
Не только в Москве, но и по всей России сегодня ведется активная с борьба с электронными сигаретами. Так, в конце лета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства сообщили, что продажу вейпов с ароматизаторами могут запретить в России с 1 марта 2024 года.
В Госдуме также хотят добиться полного запрета вейпов в России. Политики вспоминают зарубежный опыт и хотят насовсем отказаться от электронных сигарет.