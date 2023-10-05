Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября

Столичная резиденция Деда Мороза начнет свою работу 1 ноября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 5 октября.

В Московской усадьбе Деда Мороза вовсю уже идет подготовка к новому зимнему сезону, который стартует 1 ноября и продлится до поздней весны. В новом сезоне посетителей ждут обновленные сказочные интерьеры, экскурсии, а также квесты по мотивам русских народных сказок.

Кроме того, гости смогут увидеть коллекцию миниатюр Деда Мороза «Елка десятилетия» и узнать, как выглядело праздничное дерево в середине XIX столетия, чем украшали елку в дореволюционной России и какие традиции сохранились до нашего времени.

Среди прочих активностей дети смогут расписать глазурью имбирный пряник или колокольчик из бисквитного фарфора. Все гости смогут пообщаться с Дедом Морозом, получить подарок из рук волшебника, а также сделать памятное фото.