Собянин, Мантуров и Ходжаев открыли обновленный павильон «Узбекистан» на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым открыли выставочно-культурный и экспозиционный центр республики на ВДНХ. Об этом стало известно в четверг, 5 октября.

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— Павильон «Узбекистан» один из самых красивых павильонов, но и один из самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации. И огромное спасибо Узбекистану, президенту и гражданам Узбекистана, которые вложили душу, подошли с полной ответственностью, тщательностью к восстановлению уникального объекта культуры, — сказал глава города.

Собянин также отметил, что павильон Узбекистана стал шестым национальным павильоном на ВДНХ. Сам комплекс, продолжил мэр, прошел огромный путь восстановления. По словам Собянина, ВДНХ на сегодняшний день является, «пожалуй, самым привлекательным объектом на территории Российской Федерации». На данный момент еще два павильона находятся на стадии реставрации, передает агентство городских новостей «Москва».