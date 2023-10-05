Южный и Северный речные вокзалы посетили 300 тысяч человек за сентябрь

За сентябрь Южный и Северный речные вокзалы посетили 300 тысяч человек. На них организовали 120 бесплатных мероприятий для детей и взрослых. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сюда приезжают отдохнуть, погулять, интересно провести время или отправиться в путешествие по реке. Мы продолжим обеспечивать комфорт и организовывать больше интересных мероприятий для посетителей вокзалов, — рассказал он.

По словам Ликсутова, от Северного и Южного речных вокзалов можно отправиться в круиз и посетить 30 городов России, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня посетили Северный речной вокзал в столице. Вместе они приняли участие в церемонии запуска в городе первых электрических речных трамвайчиков.

По словам Собянина, минувшим летом причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили в путешествие более тысячи судов. В плавание на них отправились более 175 тысяч пассажиров.