Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

"Для московских педагогов это особенный праздник. К ним предъявляются особенные требования, потому что родители, учащиеся, москвичи очень требовательные сами по себе, но и город предъявляет тоже свои требования к выпускникам школ, знаниям, которыми они должны обладать. Мы, конечно, стараемся помочь вам в вашем педагогическом труде, обеспечиваем материальную базу, Московскую электронную школу, финансирование. Но московское образование такое крутое еще и потому, что у нас такие замечательные педагоги".

Школа, в которой побывал Сергей Собянин, открылась 1 сентября. И сегодня это самое крупный учебный корпус в Лефортово. В нем все приспособлено для того, чтобы дети получали прочные знания и в то же время им было просто интересно учиться. У них есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИT-полигон, кабинеты технологий и программирования. А еще медиатека с библиотекой, трансформируемый спортивный зал площадью свыше 1 тыс. кв. м, пространство для шахматного кружка, а также большие и светлые рекреации.