Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя
Поддержание высокого социального и профессионального статуса учителя - важнейший приоритет образовательной политики правительства Москвы, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив 5 октября новое здание Бауманской инженерной школы №1580 в районе Лефортово, чтобы поздравить столичных педагогов с Днем учителя.
Обращаясь к ним, глава города сказал:
"Для московских педагогов это особенный праздник. К ним предъявляются особенные требования, потому что родители, учащиеся, москвичи очень требовательные сами по себе, но и город предъявляет тоже свои требования к выпускникам школ, знаниям, которыми они должны обладать. Мы, конечно, стараемся помочь вам в вашем педагогическом труде, обеспечиваем материальную базу, Московскую электронную школу, финансирование. Но московское образование такое крутое еще и потому, что у нас такие замечательные педагоги".
Школа, в которой побывал Сергей Собянин, открылась 1 сентября. И сегодня это самое крупный учебный корпус в Лефортово. В нем все приспособлено для того, чтобы дети получали прочные знания и в то же время им было просто интересно учиться. У них есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИT-полигон, кабинеты технологий и программирования. А еще медиатека с библиотекой, трансформируемый спортивный зал площадью свыше 1 тыс. кв. м, пространство для шахматного кружка, а также большие и светлые рекреации.
Важным элементом образовательных программ для учащихся всех профильных направлений является проведение лабораторных работ на базе МГТУ имени Баумана.
Заработная плата столичных учителей городских школ за прошлый год в среднем составила 126,7 тыс. руб., а за восемь месяцев текущего года - 132,2 тыс. руб. в месяц. Это выше, чем средний уровень оплаты труда в экономике Москвы.
Собянин напомнил, что с 2024 года в столице запускается масштабная программа реконструкции школьных зданий: в течение пяти лет будет обновляться по 100 учебных корпусов ежегодно.