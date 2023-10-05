Вильфанд дал совет московским автомобилистам

Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам не торопиться со сменой зимней резины
Несмотря на похолодание и мокрый снег в предстоящие выходные в Москве, автомобилистам не следует спешить с заменой летней резины на зимнюю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«О смене резины пока говорить рано, еще же будут периоды повышения температуры. Смена резины бессмысленна, мокрый снег быстро сойдет, и хотя похолодание заметное, но раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит», – рассказал Вильфанд.
По его словам, холодная погода, которая установится в Москве в выходные, продолжится до середины следующей недели.
«В понедельник и вторник в столичном регионе ночью прогнозируется минус 2 – плюс 3 градуса, а дневные температуры – от 2 до 7 градусов, осадки. И пока до среды примерно однотипный режим погоды. В среду уже переменная облачность и кратковременный дождь. Постепенное повышение температуры будет, но после такого резкого похолодания даже повышение до плюс 10 градусов покажется очень теплой погодой», – отметил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщил Агентству городских новостей «Москва» о резком похолодании, гололедице и мокром снеге 7–8 октября.