Вильфанд дал совет московским автомобилистам

«О смене резины пока говорить рано, еще же будут периоды повышения температуры. Смена резины бессмысленна, мокрый снег быстро сойдет, и хотя похолодание заметное, но раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит», – рассказал Вильфанд.