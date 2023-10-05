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Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам не торопиться со сменой зимней резины

Несмотря на похолодание и мокрый снег в предстоящие выходные в Москве, автомобилистам не следует спешить с заменой летней резины на зимнюю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд дал совет московским автомобилистам
© РИА Новости

«О смене резины пока говорить рано, еще же будут периоды повышения температуры. Смена резины бессмысленна, мокрый снег быстро сойдет, и хотя похолодание заметное, но раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит», – рассказал Вильфанд.

По его словам, холодная погода, которая установится в Москве в выходные, продолжится до середины следующей недели.

«В понедельник и вторник в столичном регионе ночью прогнозируется минус 2 – плюс 3 градуса, а дневные температуры – от 2 до 7 градусов, осадки. И пока до среды примерно однотипный режим погоды. В среду уже переменная облачность и кратковременный дождь. Постепенное повышение температуры будет, но после такого резкого похолодания даже повышение до плюс 10 градусов покажется очень теплой погодой», – отметил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил Агентству городских новостей «Москва» о резком похолодании, гололедице и мокром снеге 7–8 октября.

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