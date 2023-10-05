«Пушистый и свирепо-обаятельный»: Московский зоопарк показал служебного кота

На территории Московского зоопарка постоянно проживают служебные кошки, которые охраняют территорию зоосада от посторонних представителей семейства кошачьих. Кадрами с одним из котов по имени Тарзан в четверг, 5 октября, поделились в пресс-службе учреждения.

— Это Тарзан, кот «Полярного мира». Огромный, пушистый и свирепо-обаятельный, — подписали публикацию в Telegram-канале зоопарка.

На видеозаписи Тарзан вальяжно сидит на трубе, которую освещает осеннее солнце. При этом он усердно намывает шерсть и поглядывает в объектив камеры. По всей видимости, котик с грозной мордочкой готовится встречать сегодняшних гостей зоосада.

В понедельник, 2 сентября, генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова поделилась кадрами, на которых семейство енотов продуктивно исследует территорию вольера в поисках пропитания. В видео заметно, как несколько енотов путешествуют по своему вольеру, попутно осматривая каждый его уголок.