Музей МУРа: как попасть в одну из самых секретных экспозиций Москвы?

5 октября в России отмечают День работника Уголовного розыска. Дата праздника выбрана неслучайно: в этот день в 1918 году было создано Центральное управление уголовного розыска. С момента основания сотрудники УР пресекли деятельность множества отъявленных преступников, оставивших кровавые следы в истории нашей страны. Намного меньшее внимание, что парадоксально, уделяется сыщикам, которые этих злодеев ловили. Чтобы исправить эту несправедливость, в 1925 году открылась небольшая экспозиция, позже ставшая Музеем Московского уголовного розыска. О том, что из себя представляет музей в наши дни, а также кто его может посетить — в материале «Вечерней Москвы».

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От маленькой комнаты до хранилища

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Идея создания музея появилась еще в 1918 году, и оригинальный приказ об этом до сих пор там хранится. Об этом «ВМ» рассказал руководитель Музея истории Московского уголовного розыска Александр Лукашенко.

По его словам, тогда помощнику начальника московского управления уголовного розыска Лелюхину поступил приказ от комиссара Карла Розенталя о создании коллекции, в которой содержались бы приспособления, которые злоумышленники использовали для совершения различных преступлений. С помощью экспозиции планировали обучать новых сотрудников уголовного розыска из числа рабочих и простых горожан, которые активно приходили на службу из-за нехватки кадров.

Однако сперва все собранные материалы лежали в кладовках без дела, так как время было не слишком спокойное, ведь шла гражданская война, и иностранная интервенция развернула деятельность многочисленных банд, были дела поважнее. Открыли экспозицию в апреле 1925 года в маленькой комнате одного из зданий Большого Гнездниковского переулка. Заметка об этом напечатана в газете «Красный милиционер и пожарный».

Тогда музей представлял небольшую коллекцию оружия, орудий взлома и фальшивых денег. Там же были представлены портреты знаменитых преступников и их жертв. Над сбором коллекции в то время трудился один лишь товарищ Еремин. Через четыре года ему помогли Прокофьев и Терехов, «без лишних затрат средств» приведшие музей в хорошее состояние.

С тех пор музей переживал разные стадии своего существования: повышение и снижение интереса, приостановку экскурсий в 30-х годах и эвакуацию во время Великой Отечественной войны, переезд на Петровку, 38, и другие приключения. За все эти годы коллекция постоянно росла и пополнялась.

Фишки Печушкина и табурет Фишера

Так появился музей МУРа, который сейчас находится на Петровке, 38. Так, например, в коллекции есть табурет, изъятый из подвала, в котором Сергей Головкин, также известный как Фишер, жестоко расправлялся со своими жертвами. Или фишки, которыми маньяк Пичушкин отмечал своих жертв на шахматной доске. Отмычки, универсальные ключи и ломы, пистолеты. Множество артефактов громких дел, сопровожденные короткими справками о том, как сотрудники уголовного розыска смогли изловить опасного преступника.

Под каждым таким стендом есть фотографии, имена и звания стражей правопорядка, которые участвовали в успешном раскрытии дела.