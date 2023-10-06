Музей Победы стал партнером образовательных организаций Московской области

В День учителя, 5 октября, в Музее Победы состоялось межмуниципальное совещание руководителей и педагогов образовательных организаций Лобни и Химок . Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках дискуссии педагоги обсуждали актуальные и интересные форматы работы по патриотическому воспитанию школьников и сохранению историко-культурного наследия России. Более того, во время встречи было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Музеем Победы и образовательными организациями Лобни и Химок. В конце межмуниципального совещания все его участники посетили масштабную экспозицию музея «Подвиг Народа».