Музей Победы стал партнером образовательных организаций Московской области
В День учителя, 5 октября, в Музее Победы состоялось межмуниципальное совещание руководителей и педагогов образовательных организаций Лобни и Химок. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.
В рамках дискуссии педагоги обсуждали актуальные и интересные форматы работы по патриотическому воспитанию школьников и сохранению историко-культурного наследия России. Более того, во время встречи было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Музеем Победы и образовательными организациями Лобни и Химок. В конце межмуниципального совещания все его участники посетили масштабную экспозицию музея «Подвиг Народа».
— Музей Победы — это то место, где каждый пришедший сюда задумается, осознает и поймет, что героизм, стойкость, сила, мужество и воля народа, объединившегося против врага, делает нашу Россию непобедимой, — рассказал заместитель директора музея вице-адмирал Федор Смуглин.
Ко Дню учителя Музей Победы также подготовил виртуальный выставочный проект «Подвиг учителя на фронте и в тылу». Созданием экспозиций для данной выставки занимались юные участники историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы» в ВДЦ «Орленок».