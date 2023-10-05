Москвичи выберут имя для новорожденной альпака в проекте «Активный гражданин»

В столичном проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, которое поможет выбрать имя для детеныша альпака, родившегося на «Городской ферме» на ВДНХ. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

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Альпака появилась на свет недавно, но уже сейчас резво исследует окрестности «Городской фермы». В рамках организованного голосования москвичи смогут выбрать одно из шести представленных имен для животного либо предложить свое.

Из кличек, которым можно отдать голос, есть Ночка, Черничка, Нори, Брауни, Флора и Лакрица. При этом каждое слово в равной степени связано с малышом альпака. К примеру, Брауни отражает темный окрас шкурки животного, передает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что информация о рождении детеныша альпака на «Городской ферме» ВДНХ появилась16 сентября. Роды длились около часа и прошли спокойно. Сначала детеныш весил четыре килограмма. Но она достаточно быстро встала на ножки и пошла.