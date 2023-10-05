Посвященный великим педагогам маршрут появился на портале "Узнай Москву"

На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут ко Дню учителя. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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Маршрут посвящен признанным педагогам и наставникам, которые внесли бесценный вклад в развитие образования и оставили свой след в истории города. Он включает в себя пять мест.

— Среди них Сухаревская площадь, связанная с именем Леонтия Магницкого, Московский государственный университет, определивший мировоззрение и сферу деятельности Константина Ушинского, а также улица Макаренко, названная в честь знаменитого советского педагога, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, программа ко Дню учителя состоится в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А.» в субботу, 7 октября. Для горожан пройдут концерты, мастер-классы и кинопоказ.