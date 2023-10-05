Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток

По его словам, осадков выпадет до 38 миллиметров, что составит 54% суточной нормы. При этом в ночь на среду 4 октября в Москве температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже +12,9 градуса. Такие образом минувшая ночь стала самой теплой с 1966 года.