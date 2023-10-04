Более 82 процентов жилых домов в Москве получили отопление
Уже более 82 процентов жилых домов и почти 88 процентов соцобъектов Москвы получили отопление. Об этом в среду, 4 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, — рассказал он.
Работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале тепло подается в соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем — предприятия торговли и промышленности, передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону еще 1 сентября. Столичные службы провели гидравлические и температурные испытания на 17,3 тысячи километров тепловых сетей. Это позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.