Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября

"В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября, - отметил Петр Бирюков. - После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации".