Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября
Сезон работы фонтанов в столице завершится 5 октября. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября, - отметил Петр Бирюков. - После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации".
Он отметил, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.
Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. А плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском демонтируют.
Как только завершится этот сезон, фонтаны будут готовить к новому.