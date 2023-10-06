Дептранс предупредил о возможных вечерних пробках до восьми баллов из-за дождя

«ЦОДД: В городе местами идет дождь – просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. <...> Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом. Вечером ожидаем до восьми баллов», – говорится в сообщении.