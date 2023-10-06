Дептранс предупредил о возможных вечерних пробках до восьми баллов из-за дождя
Вечером 6 октября в Москве ожидаются пробки до восьми баллов из-за дождя, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«ЦОДД: В городе местами идет дождь – просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. <...> Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом. Вечером ожидаем до восьми баллов», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце в районе Звенигородского шоссе, на шоссе Энтузиастов в районе ул. Авиамоторная, на МКАД в районе Щелковского шоссе.
В Дептрансе попросили водителей быть внимательными за рулем, не отвлекаться на телефоны во время движения, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.
«Ситуационный центр ЦОДД 24/7 следит за дорожной обстановкой, на дорогах дежурят 16 экипажей дорожного патруля и службы помощи ЦОДД. Обращайтесь к ним, если потребуется помощь», – добавили в пресс-службе.