В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 15 градусов

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и похолодание до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс семи градусов, ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс четырех градусов, местами пойдет небольшой дождь.