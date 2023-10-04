Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

На месте устаревших нежилых зданий появится около 1,5 миллиона квадратных метров современной застройки, а также будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест.

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Принято решение о реорганизации трех участков по программе комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

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«Построим городские кварталы на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове. На части бывшей промзоны Малино в Зеленограде возведем все необходимое для комфортной жизни: новостройки, детский сад, школу, центр развития детского творчества, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта. Еще здесь будут пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе. Часть бывшей промзоны Тушино тоже станет современным микрорайоном. Там появятся новостройки, школы, детские сады и медицинский центр», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На месте устаревших нежилых зданий появится примерно 1,5 миллиона квадратных метров современных жилых домов и коммерческих объектов, будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Планируется возведение производственных зданий, технопарка, офисов, а также жилья, социальных и спортивных центров. В результате полузаброшенные и малоиспользуемые территории станут современными, самодостаточными и сбалансированными городскими кварталами — здесь можно будет с комфортом жить и работать.

На территории бывшей промзоны Малино площадью 17,69 гектара в Зеленограде построят технопарк, офисы, магазины, кафе и пожарное депо. Участок находится в районе Крюково между путями третьего Московского центрального диаметра, Заводской улицей и Георгиевским проспектом. Помимо этого, здесь предусмотрено возведение детского сада, школы, центра развития детского творчества, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для экстремальных видов спорта, который войдет в состав торгово-развлекательного комплекса. Также появятся дома, в том числе для переселения участников программы реновации.

Градостроительный потенциал участка составляет около 363,7 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано свыше пяти тысяч рабочих мест. Планируемый объем инвестиций — около 30 миллиардов рублей.

По городской программе комплексного развития территорий будет реорганизована часть бывшей промзоны Тушино площадью 46,3 гектара. Она находится в Южном Тушине между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса. Здесь возведут объекты производственного назначения, школы, детские сады, медицинский центр, а также жилые дома, в том числе по программе реновации.

Градостроительный потенциал составляет 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в результате реализации проекта появится до 15 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — свыше 124 миллиардов рублей.

Комплексное развитие затронет территорию нежилой застройки в Кузьминках — участок площадью 0,61 гектара на Волгоградском проспекте (владение 130). Здесь возведут дома для переселения жителей по программе реновации. Градостроительный потенциал участка составляет около 24 тысяч квадратных метров недвижимости, предполагаемый объем инвестиций — приблизительно 2,2 миллиарда рублей.