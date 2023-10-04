Около 15,5% москвичей привились от гриппа с начала сезона
Почти 2 млн человек привиты против гриппа в Москве с начала сезона, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«На текущий период привито 1 млн 958 тыс. 880 человек, из них дети 331 тыс. 701, что составляет 15,5% от численности населения города», – говорится в сообщении.
Уточняется, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона.
«На 39 неделе 2023 года в городе Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года, показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона 2022–2023 годов. Вместе с тем в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах», – уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80–90% детей и взрослых, при этом болезнь у привитых протекает легче, с минимальным риском осложнений.