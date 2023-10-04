Около 15,5% москвичей привились от гриппа с начала сезона

«На 39 неделе 2023 года в городе Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года, показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона 2022–2023 годов. Вместе с тем в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах», – уточнили в ведомстве.