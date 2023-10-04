«Тройки» с изображением капибар, выдр и морских львов выпустили в столице

«Вы любите капибар, выдр и морских львов? Теперь они на тематических картах «Тройка»! Лимитированные проездные билеты Московский метрополитен выпустил вместе с «Москвариумом». На картах размещены QR-коды, отсканировав которые, вы увидите животных в 3D и сможете с ними поиграть», – говорится в сообщении.