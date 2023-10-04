«Тройки» с изображением капибар, выдр и морских львов выпустили в столице
Тематические карты «Тройка» с изображением капибар, выдр и морских львов выпустили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Вы любите капибар, выдр и морских львов? Теперь они на тематических картах «Тройка»! Лимитированные проездные билеты Московский метрополитен выпустил вместе с «Москвариумом». На картах размещены QR-коды, отсканировав которые, вы увидите животных в 3D и сможете с ними поиграть», – говорится в сообщении.
Как уточняется, купить тематическую «Тройку» можно на сайте магазина московского метро, во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», а также в магазине в «Москвариуме».