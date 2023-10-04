Учебно-тренировочный комплекс фигурного катания построили на западе Москвы

Основные работы по строительству спортивного учебно-тренировочного комплекса Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе завершены. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Эксперты Мосгосстройнадзора уже оформили заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев. По его данным, в здании два этажа, площадь – 4,7 тысячи квадратных метров. Внутри расположены большой и малый ледовый залы, тренерская, зал хореографии, единоборств, медицинский кабинет, тренажерный зал и технические помещения. Отмечается, что зал единоборств оборудовали для тренировок по боксу, тренажерный зал поделили на кардиозону и силовую зону. В здании предусмотрена автостоянка на 24 машино-места. В комплексе создали все условия для комфорта спортсменов и их наставников, считает глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Так, в нем есть комнаты отдыха и кафетерий, из которого можно наблюдать за тренировками в малом и большом зале. Он добавил, что сотрудники Комитета инспектировали комплекс на каждом этапе строительства. Всего провели восемь контрольно-надзорных мероприятий. Здание выполнили в образе дворца Снежной королевы, который обнимают белоснежные крылья ангела, отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Крылья сделали из структурной конструкции ламелей прямоугольного сечения. По его словам, комплекс станет новой районной точкой притяжения, что соответствует задаче, которую поставил Сергей Собянин. Ранее на западе Москвы в районе Внуково был сдан в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Спортивный объект, расположенный на Изваринской улице, получил название "Пегас". До этого в столичном районе Крюково по адресу улица Заречная, владение 19, ввели в эксплуатацию ФОК. В здании общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров разместили четыре бассейна, залы для групповых программ и тренажерный зал.