Парк Горького временно закрыли из-за непогоды в Москве. Информация опубликована в телеграм-канале парка.

© Москва 24/Антон Великжанин

"Друзья, погода совсем не радует", – сказано в сообщении.

До конца дня 4 октября в Москве прогнозируются усиление ветра до 15–20 метров в секунду и кратковременные дожди. По информации столичного управления МЧС РФ, пиковые значения скорости ветра ожидаются около 15:00.

Ранее столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства заранее начали проверку системы водоотведения и работы по очистке водоприемных решеток, ливнестоков, элементов дренажной системы и колодцев.