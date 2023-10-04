В приложении "Московский транспорт" появился второй маршрут электросудов

"После запуска второго речного маршрута мы добавили его в приложении "Московский транспорт". Так пассажиры смогут легко рассчитать свое время в пути. При этом поездки с одного берега на другой будут быстрее, чем на личном транспорте. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем наши цифровые сервисы для пассажиров как можно удобнее", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.