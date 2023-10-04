Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом в начале следующей недели
Мокрый снег с дождями пройдет в Москве и Московской области в начале следующей недели. Как сообщает ТАСС, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, с четверга, 5 октября, в тыл преобладающего сейчас в регионе циклона начнется заток первой порции арктического холода. Пик поступления холодных воздушных масс ожидается в предстоящие выходные и начале следующей недели — тогда столбики термометров начнут стремиться к нулевой отметке. По этой причине к идущим дождям будет примешиваться мокрый снег.
Напомним, что ранее схожий прогноз сделал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он заявил, что резкое похолодание с дождем и сильным ветром начнется с четверга, 5 октября. К выходным ночные температуры могут опуститься до отрицательных значений, а дневные будут находиться на отметке от +5 до +6 градусов.