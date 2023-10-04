Завершена реконструкция Лианозовских прудов

Водоемы очистили от иловых отложений, укрепили береговые полосы, высадили водные растения.

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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по реконструкции Среднего и Нижнего Лианозовских прудов. Они расположены в ландшафтном заказнике «Лианозовский» и одноименном парке отдыха на северо-востоке столицы.

«Провели масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, а также водопропускного канала между ними. Главной задачей было сделать водоемы комфортным и современным местом отдыха на природе», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.

Водоемы полностью очистили от накопившихся пяти тысяч кубометров иловых отложений. Это позволило увеличить максимальную глубину до трех метров, улучшить экосистему и минимизировать цветение водорослей в теплое время года.

Берег Среднего пруда протяженностью 475 метров укрепили габионными матрасами. В надводной части сделали травяные откосы. Это предотвратит сползание грунта в акваторию и обеспечит удобный выход для водоплавающих птиц.

На Нижнем пруду обновили береговую полосу протяженностью 564 метра. Ее укрепили откосами из камня, втопленного в бетон. Берега по сторонам пешеходного мостика отремонтировали с помощью габионных конструкций и заменили облицовку опор сооружения.

Кроме того, выполнены работы на открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья. Его дно и стенки выложили камнем, втопленным в бетон. Это поможет повысить скорость перетока воды между прудами.