Москвичей пригласили принять участие в акции "Цифровой диктант"

"Создавая эти вопросы, мы старались представить реальные ситуации, в которых могут оказаться жители столицы. И нашей задачей было не только узнать, насколько горожане знакомы с московскими цифровыми сервисами, но и в интересной форме рассказать о некоторых проектах и технологиях, напомнить об их возможностях и показать, как они помогают в повседневной жизни", – цитируют Онтоева на портале мэра и правительства Москвы.