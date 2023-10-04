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Москвичей пригласили принять участие в акции "Цифровой диктант"

До 15 октября москвичи смогут принять участие в онлайн-акции "Цифровой диктант". Она позволит пользователям протестировать свои диджитал-навыки и восполнить пробелы в знаниях, сообщил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев.

Москвичей пригласили принять участие в акции "Цифровой диктант"
©  портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Тест разработали для разных возрастных категорий, включая детей от 10 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет, а также от 60 лет.

"Создавая эти вопросы, мы старались представить реальные ситуации, в которых могут оказаться жители столицы. И нашей задачей было не только узнать, насколько горожане знакомы с московскими цифровыми сервисами, но и в интересной форме рассказать о некоторых проектах и технологиях, напомнить об их возможностях и показать, как они помогают в повседневной жизни", – цитируют Онтоева на портале мэра и правительства Москвы.

Каждое тестирование состоит из четырех блоков, первый из которых посвящен – устройствам и базовым программам, второй – работе с интернетом, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям.

Прошедшие тестирование смогут получить электронный именной сертификат, а после 16 октября – сделать работу над ошибками. Проверить свои знания можно, перейдя по ссылке.

До этого организаторы "Тотального диктанта" назвали дату проведения мероприятия в 2024 году. Проверить грамотность россияне смогут 20 апреля. 2024 год станет для акции юбилейным.