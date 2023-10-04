Дом по реновации введут в эксплуатацию в Текстильщиках в 2024 году

Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Текстильщики в следующем году, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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Объект возведут по адресу улица Артюхиной, владение 26 А, земельный участок 1. Сейчас специалисты завершили монолитные работы, проводят монтаж внешних и внутренних перегородок. Вместе с этим там приступили к остеклению, уточнил глава Депстроя.

"Отличительной особенностью проекта является переменная этажность секций. По форме дом будет напоминать фигурку из популярной игры "Тетрис". Кроме того, общие балконы будут выступающими элементами нового дома, что придаст его виду динамичности", – заявил Загрутдинов.

Новостройку возводят по индивидуальному проекту. Фасад выполнят клинкерной плиткой светло-коричневого цвета. Благодаря этому здание впишется в близлежащую застройку, поделился Загрутдинов. На подземном уровне появится стоянка для машин.

Дом предполагает 226 квартир: 96 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Уточняется, что первый этаж сделают нежилым. На нем могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря, зону почтовых ящиков.

Все секции оснастят лифтами грузоподъемностью 1 000 килограмм и 630 килограмм. Во дворе появятся детские и спортивная площадки, а также участки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.