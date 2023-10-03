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В московском метро начали тестировать цифровые рубли

Тестирование цифровых рублей стартовало в столичном метрополитене.

В московском метро начали тестировать цифровые рубли
© Российская Газета

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, которого цитирует Telegram-канал департамента транспорта, пока расплачиваться "цифрой" может только группа тестировщиков.

Уже были успешно приобретены сувенирные "Тройки" и карта с балансом "Кошелька".

Предполагается, что после окончания тестирования цифровые рубли могут по желанию использовать все пассажиры наряду с другими способами оплаты проезда.

Напомним, что цифровой рубль является новой, третьей формой национальной валюты наряду с безналичной и наличной. В отличие от криптовалют у цифрового рубля будет единый эмитент - Банк России.