В московском метро начали тестировать цифровые рубли
Тестирование цифровых рублей стартовало в столичном метрополитене.
Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, которого цитирует Telegram-канал департамента транспорта, пока расплачиваться "цифрой" может только группа тестировщиков.
Уже были успешно приобретены сувенирные "Тройки" и карта с балансом "Кошелька".
Предполагается, что после окончания тестирования цифровые рубли могут по желанию использовать все пассажиры наряду с другими способами оплаты проезда.
Напомним, что цифровой рубль является новой, третьей формой национальной валюты наряду с безналичной и наличной. В отличие от криптовалют у цифрового рубля будет единый эмитент - Банк России.