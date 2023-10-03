Папы с детьми смогут посетить Музей Победы бесплатно в День отца

В День отца, в воскресенье, 15 октября, вход в Музей Победы для пап с детьми до 14 лет будет свободным. Для получения бесплатного билета необходимо предъявить в кассах свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости ознакомятся с экспозицией «Подвиг Армии», посетят диорамный комплекс и выставки культурного учреждения. Кроме того, музей подготовил специальную программу: мастер-классы и праздничный концерт по случаю праздника.

К примеру, папы с детьми смогут посетить интерактивный тир «Ворошиловский стрелок» на мастер-классе «Школа снайперов РККА», где участники постреляют из исторически достоверного оружия. Однако на мастер-класс необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://muzey-pobedy-ad.timepad.ru/event/2615149/.

Также посетителей пригласили на мастер-класс «Арсенал», во время которого гостям музея расскажут об оружии Великой Отечественной войны и о судьбах его создателей. Взрослые и дети смогут подержать в руках, разобрать и собрать автомат Калашникова. Для участия также нужно пройти регистрацию по ссылке https://muzey-pobedy-ad.timepad.ru/event/2615142/.