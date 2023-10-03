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В метро Москвы человек упал на пути

В Московском метрополитене человек упал на пути. Об этом сообщает Дептранс в официальных соцсетях.

В Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека
© РИА Новости

Инцидент произошел на юго-западном участке Сокольнической линии. Из-за сложившейся ситуации интервалы движения поездов увеличены.

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах человек попал на рельсы и в каком он находится состоянии.

Подобные случаи происходили и в других регионах России. Так, в Екатеринбурге беременная женщина упала под поезд метрополитена. После инцидента женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего провели ей несколько операций.

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