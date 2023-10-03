В Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека

В метро Москвы человек упал на пути
В Московском метрополитене человек упал на пути. Об этом сообщает Дептранс в официальных соцсетях.
Инцидент произошел на юго-западном участке Сокольнической линии. Из-за сложившейся ситуации интервалы движения поездов увеличены.
На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах человек попал на рельсы и в каком он находится состоянии.
Подобные случаи происходили и в других регионах России. Так, в Екатеринбурге беременная женщина упала под поезд метрополитена. После инцидента женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего провели ей несколько операций.
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