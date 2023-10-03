В Москве запустят цикл экскурсий по памятникам архитектуры для студентов

«Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре», — рассказал Емельянов.