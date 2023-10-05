В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления
В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления, на ней граждане могут сообщить об отсутствии тепла, низком уровне прогрева батарей, протечках и иных проблемах, сообщается 5 октября на сайте мэрии столицы.
Как писала «Парламентская газета», отопительный сезон в Москве начался 3 октября.
«Общегородской контакт-центр столицы открыл горячую линию по вопросам отопления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в горячую линию можно обратиться по номеру +7 800 100-23-29.
Горячая линия по вопросам отопления в российской столице работает с 2019 года. За это время зафиксировано более 730 тысяч обращений. Сервис будет работать на протяжении всего отопительного периода.