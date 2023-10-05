В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления, на ней граждане могут сообщить об отсутствии тепла, низком уровне прогрева батарей, протечках и иных проблемах, сообщается 5 октября на сайте мэрии столицы.

Как писала «Парламентская газета», отопительный сезон в Москве начался 3 октября.

«Общегородской контакт-центр столицы открыл горячую линию по вопросам отопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горячую линию можно обратиться по номеру +7 800 100-23-29.