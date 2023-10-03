Вильфанд спрогнозировал хмурые и холодные выходные в Москве

Резкое понижение температуры с дождем и сильным ветром до 10 м/с ожидается в Москве в выходные. Как сообщает «Интерфакс», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дневную температуру не выше +9 градусов.

По его словам, в среду, 4 октября, будет теплый день — температура воздуха ожидается от +18 до +20 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы. Однако вместе с теплом придет дождь, ветер с порывами до 18 м/с, а в отдельных районах прогремит гроза.

С четверга, 5 октября, в столичном регионе начнет холодать. Температура снизится до уровня от +13 до +15 градусов. В пятницу, 6 октября, ухудшение погоды продолжится — небо затянет облаками, пройдет дождь, температура воздуха будет в диапазоне от +10 до +12 градусов.

«Резкое понижение температуры начнется в субботу — в Москву будут перемещаться полярные воздушные массы. И это означает, что температура ночью от 0 до +5 градусов, по области отрицательные значения. Резкое понижение температуры и днем: +6...8 градусов в Москве и +4...9 градусов по области», — заявил Вильфанд.