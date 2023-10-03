Резкое понижение температуры с дождем и сильным ветром до 10 м с прогнозируется в Москве в выходные. Днем температура не превысит 9 градусов, ночью ожидаются заморозки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в среду в столице будет «потрясающе теплый день» - воздух может прогреться до плюс 20, что на 6 градусов выше нормы. Но вместе с теплом прогнозируется дождь, который периодически будет усиливаться, ветер с порывами до 18 м с, в отдельных районах возможна гроза.