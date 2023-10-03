Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

По его словам, будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них – «Москва-Сити» и театр «Мастерская Петра Фоменко», а также станции метро, МЦК и МЦД: «Международная», «Деловой центр», «Выставочная», «Кутузовская» и «Тестовская». «Длина нового моста – 300 м. Чтобы его построить, реконструируем нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста. Затем сделаем сходы с него на набережные. Всю территорию рядом приведем в порядок. Создадим там необходимую инфраструктуру и дополнительные пешеходные тротуары», – заключил Собянин.