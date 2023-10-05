В клиниках Москвы возникли проблемы с вакцинами

В государственных медицинских учреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита. Об этом удалось узнать РБК.

Вакцину от паротита журналисты не смогли найти в сети детских клиник доказательной медицины DocDeti, а также в «Мать и дитя», «Инвитро», EMC, «Медси» и клинике «Скандинавия». В клиниках «Мать и дитя» и «Скандинавия» отсутствует одинарная вакцина от кори.

В столичном департаменте здравоохранения пояснили, что сейчас для иммунизации детей против кори в городских поликлиниках доступна живая коревая моновакцина. Поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита планируются в ноябре.

В пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга отметили, что в районных поликлиниках имеется 7,7 тысячи доз коревой вакцины, 800 доз препарата трехкомпонентной вакцины «Вактривир», а также 970 доз вакцины от кори и паротита.

По данным петербургского ведомства, за восемь месяцев 2023 года вакцинирование против кори прошли 51,33 тысячи граждан, из них 38,09 тысячи — дети. В Северной столице план по вакцинации населения выполнен на 84,4 процента, по детям — на 75,8 процента, указали в пресс-службе комитета.

РБК направил запрос по ситуации в Минздрав России.