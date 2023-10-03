Места 11 остановок в районе Выхино изменились для сокращения пересадок с МЦД
Для сокращения времени пересадки на метро и Московские центральные диаметры (МЦД) в районе Выхино было изменено 11 мест остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Теперь пассажиры 20 городских маршрутов автобусов и электробусов могут более комфортно совершать пересадки на станции метро и МЦД-3 Выхино. Теперь главная остановка переместилась на улицу Красный Казанец.
В пресс-службе также отметили, что сейчас большое внимание уделяется обеспечению жителей столицы быстрыми и комфортными поездками по всему городу. С этой целью происходят постоянные изменения работы транспорта и повышение качества обслуживания.
На данный момент на маршрутах в районе Выхино пассажиры совершают около 80 тысяч поездок в месяц вне сезона отпусков.
С начала 2023 года в разных частях Москвы изменили 70 маршрутов. Об этом 27 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.