Места 11 остановок в районе Выхино изменились для сокращения пересадок с МЦД

Для сокращения времени пересадки на метро и Московские центральные диаметры (МЦД) в районе Выхино было изменено 11 мест остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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Теперь пассажиры 20 городских маршрутов автобусов и электробусов могут более комфортно совершать пересадки на станции метро и МЦД-3 Выхино. Теперь главная остановка переместилась на улицу Красный Казанец.

В пресс-службе также отметили, что сейчас большое внимание уделяется обеспечению жителей столицы быстрыми и комфортными поездками по всему городу. С этой целью происходят постоянные изменения работы транспорта и повышение качества обслуживания.

На данный момент на маршрутах в районе Выхино пассажиры совершают около 80 тысяч поездок в месяц вне сезона отпусков.