День рождения Сергея Есенина отметят на ВДНХ

"Актеры расскажут о жизни и творчестве поэта, который пронесся искрой в истории русской литературы и до сих пор светит ярким пламенем в душах людей. Зрителям покажут истории из его жизни, приоткроют тайну жизни "божьей дудки" и помогут очутиться в событиях столетней давности. У каждого будет возможность узнать, что значит быть Есениным", - отметили в пресс-службе.