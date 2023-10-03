День рождения Сергея Есенина отметят на ВДНХ

Лекцию и спектакль подготовили на ВДНХ в Москве по случаю 128-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, сообщила пресс-служба выставки.
"Главная выставка страны приглашает отметить день рождения великого русского поэта Сергея Есенина. В честь этой даты в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдут лекция и спектакль. Вход по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.
Тематические мероприятия по случаю 128-летия со дня рождения Есенина подготовил проект "Знание. ВДНХ". Так, узнать больше о вкладе поэта в литературу Серебряного века можно будет на лекции "Есенин: жизнь как маскарад" 3 октября в 19:00. Лекцию прочитает Максим Самородов - кандидат филологических наук, учитель высшей квалификационной категории, преподаватель литературы в московской школе №1535.
Во вторник, 10 октября, в 19:00 покажут спектакль "Золотой души человек. Be Esenin".
"Актеры расскажут о жизни и творчестве поэта, который пронесся искрой в истории русской литературы и до сих пор светит ярким пламенем в душах людей. Зрителям покажут истории из его жизни, приоткроют тайну жизни "божьей дудки" и помогут очутиться в событиях столетней давности. У каждого будет возможность узнать, что значит быть Есениным", - отметили в пресс-службе.
Культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ" проводится с 2016 года и объединяет актуальные темы, ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства.