В московском метро начали проверку систем оповещения

Утром 3 октября москвичи услышали системы оповещения населения в метро, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сообщили, что раз в минуту через громкоговорители повторяется одна и та же фраза.

Внимание, проверка системы оповещения, — звучит в московском метро.

Масштабная проверка систем оповещения пройдет 4 октября по всей стране, предупредили в МЧС России. Ведомство уточнило, что для оценки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней будут работать сирены и громкоговорители, в эфирах радио- и телеканалов запустят информацию по безопасности. Граждан просят сохранять спокойствие и не паниковать при звуках сирен.

Ранее жителей Крыма оповестили, что в регионе проверку систем проведут трижды за день: в 10:00, 13:00 и 15:00. Сирены тревоги при этом включать не будут.