Более 82% жилых домов и почти 88% социальных объектов в Москве начали получать отопление

Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают более 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в свыше 82% домов и почти 88% социальных объектов», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что в этом году пуск тепла в Москве начали значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах – с 18 сентября.

«Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечиваем теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности», – рассказал Бирюков.