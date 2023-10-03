Москвичи смогут выбрать любимые места для наблюдения за животными

"Москвичи определят лучшие места, где можно наблюдать за зверями и птицами и знакомиться с ними, для этого отобрали самые популярные зоопарки, питомники и фермы. Среди них "Городская ферма" на ВДНХ, где обитают козочки, альпаки, северный олень по имени Сказка и многие другие. Отвечая на второй вопрос, участники выберут зеленые территории, где есть возможность наблюдать за животными в естественной среде обитания", - говорится в сообщении.