Москвичам рассказали об активации пополнения «Тройки» на турникетах метро

В скором времени у москвичей появится возможность активировать пополнение карты «Тройка» на самих турникетах. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Сейчас на оборудовании дорабатывают программное обеспечение и устраняют ошибки. Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придется тратить время и искать желтые терминалы, — сказал он.

По его словам, тестировщики из фокус-группы совершили уже более пяти тысяч успешных активаций пополнения билета «Кошелек» карты «Тройка», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

При этом пассажиры городского транспорта оплатили проезд банковскими картами свыше 222 миллионов раз с начала года. Оплатить проезд таким образом можно в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, а также в речном и наземном транспорте.